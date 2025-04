Italposa Forlì debutta nel campionato di softball contro Rhea Vendors Caronno

Italposa Forlì farà il suo debutto nel massimo campionato di softball in trasferta: oggi pomeriggio (gara1 alle 17, gara2 45 minuti dopo il termine del match precedente) scenderà in campo in provincia di Varese, sul diamante della Rhea Vendors di Caronno Pertusella. Per le forlivesi, che potranno contare sul duo americano Johnson e Moreland, sarà una trasferta insidiosa. Anche per le varesine è il debutto, non avendo disputato la prima giornata contro Macerata. Le due società nella presentazione della stagione hanno dichiarato pubblicamente i medesimi obiettivi, ne è prova l’allestimento di una rosa determinata a partecipare alla post season. La voglia di riscatto per entrambe pare chiara: nella scorsa stagione Forlì è uscita nella semifinale contro Saronno, mentre Caronno si è qualificata sesta appena fuori dai playoff (nel 2023 la sfida di oggi valeva lo scudetto, vinto dalle forlivesi). Sport.quotidiano.net - Italposa Forlì debutta nel campionato di softball contro Rhea Vendors Caronno Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo il rinvio per maltempo delle gare nel weekend di apertura di stagione, l’farà il suo debutto nel massimodiin trasferta: oggi pomeriggio (gara1 alle 17, gara2 45 minuti dopo il termine del match precedente) scenderà in campo in provincia di Varese, sul diamante delladiPertusella. Per le forlivesi, che potranno contare sul duo americano Johnson e Moreland, sarà una trasferta insidiosa. Anche per le varesine è il debutto, non avendo disputato la prima giornataMacerata. Le due società nella presentazione della stagione hanno dichiarato pubblicamente i medesimi obiettivi, ne è prova l’allestimento di una rosa determinata a partecipare alla post season. La voglia di riscatto per entrambe pare chiara: nella scorsa stagioneè uscita nella semifinaleSaronno, mentresi è qualificata sesta appena fuori dai playoff (nel 2023 la sfida di oggi valeva lo scudetto, vinto dalle forlivesi).

