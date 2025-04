Servono i gol di Neres per rimanere in scia dell’Inter | fin qui appena tre gol in stagione Coppa Italia compresa CorSport

Neres. Contro il Milan è tornato a far impazzire gli avversari. Adesso per, secondo quando scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Servono i suoi gol per rimanere in scia delal capolista. Fin qui sono appena tre i gol in stagione, considerando anche la Coppa Italia (in gol contro il Palermo).Nel curriculum di Neres i gol ci sono: 17 in due stagioni con il BenficaDi seguito le parole di Mandarini sul CorSport:L'ultimo acuto il 18 gennaio a Bergamo, assist per il gol di Politano; l'ultimo gol, invece, risale al 4 gennaio a Firenze partendo da destra e con scambio nello stretto con Lukaku. Da allora Neres ha girovagato per il campo con successo ma restando distante dalla porta.

