Sport.quotidiano.net - Bardi brilla tra i pali, delude Meroni: le pagelle della partita

7,5. Il solito. Se la cava su De Luca quandosbaglia il retropassaggio al 7’, e para su Pickel prima del palo di Barbieri. Bene anche su Vandeputte al 16’ripresa, ed è super quando in parata bassa dice di no prima a Johnsen e poi ad Azzi (40’). Gran riflesso anche allo scadere su Zanimacchia. I due gol presi sono angolati. LIBUTTI 5.5. Gioca nei tre dietro. Ne conosciamo la duttilità, ma anche i limiti di pulizia tecnica in uscita, anche se non fa grossi danni.5. Serata negativa. Al 7’ leggerezza con retropassaggio corto per: per poco De Luca non ne approfitta. Male nel primo gol: proprio il numero 9 fa quello che vuole e la piazza in rete. LUCCHESI 5.5. La novità è che si propone spesso in sovrapposizione a Marras e ne nasce qualche spunto insidioso. In marcatura serata poco consistente, con diversi spazi concessi ai lom