Montevarchi cerca la salvezza diretta contro la Fezzanese decimata.

Si scrive anticipo, si legge un’occasione d’oro. Da sfruttare ad ogni costo, perché oggi ildovràre di portar via tre punti fondamentali per ladallo stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Gli aquilottti, infatti, affronteranno (calcio d’inizio alle 15) in Versilia laultima in classifica edal giudice sportivo dopo la sconfitta per 2 – 0 subita a Grosseto. Oltre al vice allenatore Bergamaschi, fermato per quattro turni e che avvicendava in panchina lo squalificato tecnico titolare Andrea Gatti, i liguri in vista della partita perdono il portiere Pucci, il terzino di fascia Salvetti e il centrocampista Beccarelli. Eppure, pur con un piede e mezzo già in Eccellenza, i verdi liguri non hanno nessuna intenzione di cedere il passo ai valdarnesi.