Zucchero | In ‘Discover II’ volevo fare mie le canzoni che amo di più

(Adnkronos) –Ci sono alcune delleche ha amato di più nella sua vita, scelte in una lista di 500 titoli, inII’, il secondo progetto didedicato alle cover, in uscita venerdì 8 novembre per Emi/Universal Music Italia. Non un lavoro di maniera per il cantautore emiliano più conosciuto al mondo, che per questo progetto, come per il precedente, non si è accontentato di una mera traduzione dei brani ma li ha rivisitati e reinterpretati con il suo inconfondibile stile. Tredici le tracce del disco nella versione standard, tra cui’ With Or Without You (U2?), ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ (Bob Dylan) ‘Agnese’ (Ivan Graziani), mentre quella box deluxe prevede 5 bonus track aggiuntive tra cui ‘Just Breath’ (Pearl Jam) assieme all’attore australiano Russell Crowe, ‘Senza Una Donna (Without A Woman)’ con Jack Savoretti e ‘Overdose D’Amore 2024’ con Salmo.