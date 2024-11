Zonawrestling.net - WWE: Ha firmato un altro membro della famiglia Anoa’i

Che la dinastia deglisia una delle più prolifiche nella storia del wrestling è ormai cosa risaputa. Solo nell’attuale WWE, si contano almeno una decina di nomi che discendono da una delle famiglie più importanti per la federazione, e non solo. E a quanto pare, la schiera diè destinata ad aumentare molto presto.Nuovo acquisto dalla MLWSecondo quanto riportano diverse testate, tra cui Fightful Select, infatti, Lanceavrebbeper la WWE già da qualche mese. A confermarlo sarebbe anche una foto postata su Instagram dall’arbitro Felix Fernandez, in cui in una foto di gruppo al Performance Center compare anchestesso.La firma nonostante l’infortunioCome riporta Fightful Select, però, il figlio dell’ex campione di coppia Samu al momento starebbe recuperando da un infortunio e non ci sarebbero piani creativi per lui nell’immediato.