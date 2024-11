Ilrestodelcarlino.it - Wagner protagonista con Benzi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Due concerti contigui al “Rossini Open” domani e sabato con l’Orchestra la Corelli diretta da Manlio) e il duo Ciampi-Tricomi in musiche strumentali fra Rinascimento e Barocco. Domani alle 20.30 alla Chiesa del Carmine sarà una full immersion con la musica di Richard(Preludio e Morte di Isotta e Idillio di Sigfrido) con l’Orchestra La Corelli e il talento direttoriale del riminese Manlio(foto). Sabato alle 20.30 alla Chiesa del Suffragio invece un tuffo fra Rinascimento e Barocco, cioè nella musica strumentale fra Cinquecento e Seicento con l’eclettico polistrumentista Fabio Tricomi e l’organista Fabiana Ciampi allo storico strumento Rasori risalente al 1844. Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket Giorno di spettacolo: presso le sedi di spettacolo, 1 ora prima dell’inizio del concerto; intero 10 euro; info: 0545/299542