Vince Trump e Musk guadagna 20 miliardi di dollari. Per le azioni Tesla rialzo quasi del 15%

È stato il principale finanziatore della campagna di Donald, per un totale – che risale a metà ottobre – di 118 milioni di. E dall’arrivo del tycoon alla Casa Bianca, eletto 47° presidente degli Stati Uniti con una vittoria inaspettata in tutti gli Stati chiave e nel voto popolare, Elonha registrato un aumento di21didel suo patrimonio netto, che è arrivato a 285,6di. Volano anche le, che hanno chiuso mercoledì indel 15% toccando i 288,53. La valutazione più alta mai registrata in tutto l’anno. Come lui, a seguito del risultato elettorale, tanti degli uomini più ricchi del mondo hanno notevolmente arricchito il loro patrimonio. A beneficiarne di più in assoluto, chi ha forti legami con le criptovalute, visto che Donaldha dichiarato di volere trasformare gli Stati Uniti nella “capitale delle criptovalute del pianeta”.