Quotidiano.net - Venerdì 8 novembre scioperano anche i treni?

Roma, 72024 –sarà una giornata complicata per i pendolari. Un nuovo sciopero interesserà il trasporto pubblico dopo quello deidi martedì 5proclamato dai sindacati, per chiedere più sicurezza, dopo l’accoltellamento di un capotreno in Liguria. I motivi dello sciopero Chi sciopera Le fasce di garanzia Si fermano? Si fermano iSad e Sud-Est Ritardi e cancellazioni alla stazione di Modena per lo sciopero dei, 052024. ANSA/ STEFANIA PASSARELLA I motivi dello sciopero La giornata di protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna (i sindacati puù rappresentativi) per denunciare l’assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico nella manovra, sottolineando l'importanza di questa misura per il settore – oltre a richiedere il rinnovo del contratto collettivo di settore.