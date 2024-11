Union SG-Roma 1-1 Mancini | Non molliamo serve di più Svilar | Che sfortuna sul gol

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“I risultati fanno tanto, ti fanno vivere i momenti al meglio. Veniamo da una sconfitta a Verona e oggi abbiamo pareggiato, è normale essere delusi. Ma non dobbiamo abbatterci o cercare alibi, dobbiamo fare qualcosa di più, quello che facciamo non sta bastando. Ma non, domenica cerchiamo di portare a casa i punti, che sono la cosa più importante”. Così Gianlucaai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 traSaint-Gilloise enella quarta giornata di Europa League. “Cosa direi al presidente? Sono pagato per fare il calciatore, cerco di fare il massimo impegnandomi al meglio, poi il presidente fa le sue scelte – ha aggiunto il difensore autore del gol del momentaneo vantaggio giallorosso -. Nel nostro spogliatoio ci sono tantissimi campioni e uomini, prima di tutto.