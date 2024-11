Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … Pistoiese 1984-85 dalle maniche tagliate

Ladella-85Questa settimana, per il nostro viaggio toscano che sembrava giunto al termine con oggi (ma invece ci sarà una piacevole prosecuzione la prossima settimana), condivido una stupendadelladella stagione-85. Laè da sempre soprannominata “l’Olandesina” per il particolare colore arancione delle sue maglie, dichiaratamente ispirate a quelle dell’Olanda che, come la città di Pistoia, vanta una grande tradizione floreale e vivaistica.Particolare dello sponsorIl numero 8 in vellutinoI più ricordano la squadra per la sua fugace apparizione in Serie A 1980-81 con l’acquisto di quello che fu, anche ingiustamente, considerato il “bidone” per eccellenza, anche per non propri demeriti, vale a dire Luis Silvio Danuello, scovato in Brasile in maniera simile a quelle in cui Oronzo Canà acquistò Aristotele nel celebre film italiano “L’allenatore nel pallone”.