Lettera43.it - Trump presidente, le reazioni delle star: America Ferrera lascia gli Usa

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

La vittoria di Donaldalle Presidenzialine è un vero film horror per Hollywood. Nella notte italiana, attori, cantanti e personalità dello spettacolo, che in campagna elettorale non hanno mai fatto mancare il loro sostegno a Kamala Harris, hanno condiviso sui social il loro disappunto e lo sgomento per la seconda elezione del tycoon. Fra le più dure c’è stata l’artista Cardi B, che in una story Instagram ha scritto «vi odio tutti», rivolgendosi agli elettori repubblicani. Aspro anche il commento di Billie Eilish che ha parlato di «una guerra contro le donne». In Rete hanno parlato Ariana Grande e Katy Perry, il regista Adam McKay, gli attori Jamie Lee Curtis e Chris Pratt e tanti altri. E c’è persino chi pensa dire gli States per trasferirsi nel Regno Unito.si trasferisce a Londra«è nauseata dal fatto che Donaldsarà di nuovo», ha raccontato al Daily Mail una fonte vicina all’attrice di Ugly Betty e Barbie.