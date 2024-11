Spazionapoli.it - Trevisani: “Napoli è primo, qual è il problema? Inter? Inzaghi tiene tantissimo alla partita…”

Riccardo, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni Terzo Tempo Calcio, trasmissione in onda su Televomero.Si parla tanto didopo la sconfitta contro l’Atalanta. Il chiacchiericcio mediatico attornosquadra azzurra si è fatto importante anche in vista della prossima partita contro l’, sfida cruciale in vista della prossima sosta per le nazionali.Il lavoro di Antonio Conte non è stato delegittimato dallo Stadio Maradona subito dopo la partita, con i tifosi dagli spalti che hanno applaudito gli azzurri al netto della sconfitta e della prestazione mostrata in quel di Fuorigrotta.Eppure, in questi giorni sono tante le analisi che si sono spese in diretta tv ed in radio proprio riguardo la prestazione degli azzurri contro l’Atalanta, a partire dbrutta sconfitta patita contro la Dea.