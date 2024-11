Ilgiorno.it - "Spesi 8.479 euro per pc e telefoni"

"Cinque portatili e quattroni per i politici dell’Unione di Basiano e Masate, costo 8.479", l’opposizione fa le pulci alla maggioranza sulla nuova dotazione tecnologica degli amministratori. "Cifre fuori scala - dice Riccardo Melias, capogruppo di minoranza (Centrodestra per Basiano) -. Credo che si potesse spendere meno e investire qualche soldo in più per chi ha bisogno. Sono convinto che ci siano modelli più economici per il lavoro che devono svolgere i rappresentanti dei nostri paesi". Il caso sbarca in aula, il consigliere ha presentato un’interrogazione in cui chiede spiegazioni anche "sui criteri che hanno portato a individuare questi modelli di laptop e smartphone e il fornitore". Sotto i 150mila, infatti, l’affidamento è diretto e Melias vuole sapere perché la scelta è caduta propri su quella ditta.