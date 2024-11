Gaeta.it - Raccolta del kaki Rojo Brillante in Piana di Sibari: Ottimi Risultati per la Cooperativa Agrusib

Facebook WhatsAppTwitter La stagione diper ilindisegna una svolta positiva rispetto allo scorso anno, con un incremento della produzione, anche se i frutti risultano leggermente più piccoli. La, con il marchio Apollo, si prepara a soddisfare il mercato del sud Italia, mentre si alzano le aspettative per i suoi prodotti freschi e di alta qualità.Anticipazione dellae prezzi soddisfacentiLa campagna diè iniziata circa dieci giorni prima rispetto all’anno passato, come evidenziato dal presidente della, Domenico Oriolo. Questo primeggiare rispetto alle tempistiche passate dimostra una gestione efficace e un’attenzione particolare alla qualità del prodotto. I prezzi di mercato si presentano incoraggianti, con una crescente richiesta da parte dei clienti, che include grossisti e la grande distribuzione organizzata, attivi soprattutto in Sicilia e Calabria.