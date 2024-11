Amica.it - Quale illuminante scegliere e come applicarlo?

Tra i prodotti beauty più amati c’è l’viso: utilizzato per valorizzare il proprio incarnato e scolpire il volto rendendo i lineamenti più definiti. Ne esistono di svariati finish e texture a seconda dell’effetto che desideriamo ottenere.Lo possiamo trovare di diverse consistenze: polvere libera, compatto, liquido, in stick e in crema. La prima variante è perfetta se si necessita di una cipria luminosa da applicare in maniera non troppo precisa. L’viso compatto viene venduto sotto forma di polvere pressata. Facile da stratificare e da dosare, si applica con un pennello tondo da sfumatura o uno a ventaglio da. Quello liquido va applicato con le dita, fino a raggiungere la copertura desiderata.Nel video di Amica.it si scoprono i diversi finish e le rispettive applicazioni.