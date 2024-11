Game-experience.it - PS5 Pro è ora disponibile, Sony ha pubblicato il trailer di lancio della nuova console

Interactive Entertainment haildidi PS5 Pro,all’acquisto dalla giornata di oggi, giovedì 7 Novembre 2024, ad un prezzo consigliato di 799,99 euro in versione digitale.Come sarebbe stato lecito attendersi, questo nuovoè contraddistinto da tutta una serie di sequenze tratte direttamente da alcuni dei giochi attualmente disponibili su PlayStation 5, arricchiti nello specifico dall’etichetta “Enhanced”.Ricordiamo proprio in tal senso che i titoli con il bollino “Enhanced” sono sostanzialmente quelli che sfruttano le nuove caratteristiche di PS5 Pro, presentando di conseguenza un comparto tecnico migliore rispetto alla versione standard.Tra i giochi presenti neldidi PlayStation 5 Pro troviamo ad esempio Demon’s Souls, Final Fantasy 7 Rebirth, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us: Parte 1 e Parte 2 e tanti altri ancora.