Pompei la storia vera | quanto è storicamente accurato il film?

, lail?Nel 2014 Paul W.S. Anderson, meglio conosciuto per idi Resident Evil, ha diretto ilstorico-catastrofico(qui la recensione) e, pur proponendo molte cose vere sulla città romana congelata nel tempo dall’eruzione del Vesuvio, ne propone altre totalmente false. Come noto, il Vesuvio ha eruttato nel 79 a.C. e ha distrutto la città di, conservando però perfettamente i suoi cittadini nella cenere. Sin dalla riscoperta della città, avvenuta a partire dagli scavi del 1748, ci si è chiesto che tipo di vita dovessero condurre queste persone e cosa stessero facendo nel momento in cui la cenere le ha congelate per sempre.La trama e il cast diIl risultato di queste riflessioni, al cinema, è stato, con Kit Harrington (Jon Snow in Game of Thrones) nel ruolo del gladiatore celtico Milo che cerca di vendicarsi del generale romano (Kiefer Sutherland) che ha ucciso la sua famiglia, e Cassia (Emily Browning), l’aristocratica romana che non può fare a meno di amare.