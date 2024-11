Lanotiziagiornale.it - Pnrr, il ministro Ciriani nega tagli e rimodulazioni. Ma intanto il rapporto di Bankitalia certifica i ritardi

“Non solo il governo non prevede di richiedere alcuno delle misure, ma sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per mantenere inalterata l’ambizione del programma di riforme e investimenti strategici per l’Italia previste dal piano e per assicurare il rispetto di tutte le scadenze”. Parola delper i Rapporti con il Parlamento, Luca, che ieri ha risposto così durante il question time alla Camera a un’interrogazione sull’ipotesi di un’ulteriore rimodulazione dele ai suoi effetti sui progetti.“Raggiunti tutti gli obiettivi”“Si dinell’attuazione del Piano”, ha continuato il, “Su tale punto, è bene ribadire che la Commissione europea, fino ad oggi, ha ritenuto raggiunti tutti gli obiettivi e i traguardi rendicontati dall’Italia, come dimostrato dall’erogazione delle risorse collegate alle rate oggetto di richieste di pagamento”.