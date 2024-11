Ilfoglio.it - Non esiste il progresso, ma i progressi sì, e in America sono stati ricacciati indietro

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

La sensazione di assistere in diretta, in una notte, alla fine di un mondo. L’ennesima, certo. La fine del mondo è ancora posposta, a data da destinarsi, benché con una certa urgenza. Del resto, quando lo spettacolo di una notte si compie così a menadito, vuol dire che tutte le condizioni si erano già depositate. Alla vigilia stretta il giocatore d’azzardo che sequestra Israele aveva fatto la sua mossa, l’ennesimo tutto per tutto anche lui. Che illusione pensare di avversare Trump sostenendo Netanyahu. La fine di un mondo è una caratteristica sensazione senile. Ma Donald Trump è un vecchio anche lui, tinto com’è. La sua mezz’ora di sproloquio della vittoria era quella di un padrino scaduto. I vecchi che sanno di esserlo, che hanno un paio di epoche alle spalle, alla fine della notte si erano accomodati al loro posto, nella poubelle de l’histoire.