Nhoa Energy cresce in Australia e in Scozia con il fondamentale sostegno di Sace e Bnp Paribas

Un performance bond da 87,7 milioni di dollarini, emesso da Bnpe parzialmente garantito da, per sostenere l’avanzamento del progetto di accumulo energetico a Blyth, inmeridionale. Un progetto innovativo e lungimirante che si inserisce nella strategia internazionale di Noha, prevede anche un’ulteriore garanzia commerciale di quattro milioni di sterline, sempre con il contributo di Bnpe di, destinata a finanziare un progetto di accumulo di energia pulita nel Regno Unito. Questi progetti della azienda italianamirano a creare sistemi di accumulo di energia che rendano l’energia rinnovabile disponibile ventiquattro ore su ventiquattro, contribuendo così alla stabilità e affidabilità delle fonti pulite. In particolare a Blyth verrà realizzato presto un sistema di accumulo d’energia a batterie per stoccare l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con una capacità di quattrocento megawattora.