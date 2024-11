Tpi.it - Neri Marcorè: “La vittoria di Trump? È il trionfo dell’ignoranza, dell’arroganza e dell’egoismo”

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

: “Ladi? È il”Protagonista dello spettacolo teatrale Sherlock Holmes, in programma al Brancaccio di Roma, l’attoreparla della sua carriera ma anche di alcuni importanti avvenimenti politici come ladi Donaldalle elezioni statunitensi.Intervistato da Leggo, l’interprete afferma in merito allo spettacolo: “Sono sempre io, ma con la voglia di variare, di avere stimoli artistici diversi, perché ripetere sempre le stesse cose rischia di annoiare me e il pubblico. In ogni ambito, comunque, mi sento ‘british’ come il personaggio di Sherlock Holmes. Non sono un appassionato di gialli, ma ho la tipica flemma britannica”.Lo spettacolo è un musical nel qualerecita, ovviamente e canta “anche alcuni brani.