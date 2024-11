Lapresse.it - Napoli, 19enne ucciso: per gip il 17enne indagato è capace di intendere

Nessuna forma di incapacità die volere, neppure parziale, si ravvisa nelaccusato dell’omicidio di Santo Romano,nella notte tra il 1° e il 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Lo scrive la gip del Tribunale per i minorenni di, Anita Polito, nell’ordinanza con la quale dispone la custodia cautelare in istituto penale minorile per il giovanissimo. In sede di udienza di convalida del fermo eseguito nei confronti delaccusato di omicidio, il suo avvocato Luca Raviele ha presentato la documentazione medica attestante una patologia psichica del suo assistito e una perizia del 2022 eseguita su incarico del pm nell’ambito di un procedimento sempre del 2022, concluso con la non imputabilità del. Secondo il gip, però, dallo svolgimento dell’esame dell’e dal tenore delle sue dichiarazioni non si ravvisa in lui alcuna forma di incapacità die di volere, neppure parziale.