Mbappé non dovrebbe essere convocato con la Francia (Le Parisien)

Didier Deschampsfare a meno di Kyliannei match dellacontro Israele e Italia.fuori dalle convocazioni dellaLo riporta Le:Assente dalle ultime convocazioni a ottobre, l’attaccante del Real Madrid salterà, molto probabilmente, anche i match della nazionale di novembre. Lui era disponibile, ma Deschamps avrebbe preferito di non portarlo per le partite contro Israele e Italia, il 14 e 17 novembre, in Nations League.giocare nella posizione di Vinicius al Real Madrid (L’Equipe)Si aggira nel deserto, impotente. Se il matrimonio di Kyliane il Real Madrid ha avuto una bella cerimonia, il 16 luglio, ora ogni partita sembra una penitenza. Contro il Barcellona e il Milan non è arrivato nulla nella fase offensiva, nemmeno dal loro centravanti che proprio centravanti non è.