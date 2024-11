Lopinionista.it - Mattarella in visita di Stato in Cina, venerdì 8 novembre vedrà Xi Jinping

PECHINO – Il presidente della Repubblica Sergioè indiin, fino al 12. Obiettivo di questo viaggio è confermare il rilancio dei rapporti bilaterali dopo l’uscita dal Memorandum della Via della Seta e infatti quella del capo delloè l’ultima tappa di un percorso avviato dal governo e culminato con il viaggio fatto a luglio dalla premier Giorgia Meloni. Anche per questo il focus delladisaranno i rapporti culturali a cui le istituzioni cinesi attribuiscono un grande valore e che vede i due paesi accomunati da una cultura millenaria. Il capo dellovanta inoltre un ottimo rapporto personale con il Presidente Xi Jinpjng, persi tratta infatti del terzo incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese, dopo ladia Pechino del 2017 e quella del presidente cinese in Italia nel 2019.