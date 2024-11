Maria Rosaria saluta i colleghi a scuola poi sparisce con la sua auto | trovata morta in un burrone

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Ancora una terribile tragedia che ha scosso un’intera comunità si è consumata nelle scorse ore., scomparsa da alcuni giorni, è stata purtroppo. L’ultimo avvistamento era avvenuto intorno alle ore 17 di lunedì 4 novembre, quando era uscita dallamaterna dove prestava servizio. Avevato ie preso la suavettura, poi il nulla.a 65 anni senza mai raggiungere la sua abitazione, che distava 18 chilometri dall’istituto scolastico. Il marito e il figlio si erano subito allarmati, visto che non solo non era tornata a casa ma aveva smesso di rispondere al cellulare. A quel punto erano scattate le ricerche, portate avanti dai carabinieri, dai vigili del fuoco, dai volontari della protezione civile e dal soccorso alpino.Leggi anche: Esce per fare un giro con l’amico, poi la tragica notizia sul 16enne: trovato mortoD’Amico: era scomparsa da giorniD’Amico è stata ria Bonefro, nella zona del Fortore Molisano (Campobasso), mentre lei viveva nel paese di Sant’Elia a Pianisi.