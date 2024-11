Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in DIRETTA: si sogna l’impresa come nel calcio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ottava giornata dell’di2024! I meneghini provano a dare continuità alla vittoria di giovedì scorso contro la Virtus Bologna, per continuare a risalire la classifica.2-5 è il record degli uomini di Ettore Messina, con l’allenatore siciliano che dovrà fare a meno di Shavon Shields infortunato ma potrà contare sul nuovo acquisto Nico Mannion arrivato pochi giorni fa da Varese. L’EA7 Emporio Armani vuole cancellare anche la pesante sconfitta subita in Campionato contro la Dolomiti Energia Trentino, in vista del doppio turno della settimana prossima.Ildi coach Chus Mateo arriva al match odierno dopo la battuta d’arresto in volata contro il Maccabi Tel Aviv (79-78), con i Blancos che si trovano attualmente all’undicesimo posto con tre vittorie e quattro sconfitte maturate finora.