Linkiesta.it - L’ascesa di Musk e dell’élite post-politica che ha imparato a manipolare il potere

Elonnon è solo un imprenditore o un visionario tecnologico. È il simbolo di un cambiamento radicale, uno spartiacque che ci fa intravedere un futuro in cui i concetti di democrazia e libertà potrebbero essere ridimensionati, se non del tutto riscritti. Mentre Donald Trump, con tutto il suoe la sua influenza, appare in fondo una figura transitoria e controversa,rappresenta un pericolo più profondo e sottile: il consolidamento di una nuova élite, capace digli assetti delin modo più fluido, sistemico, e meno visibile rispetto al politico di turno. Se Trump è il sintomo,è la sindrome.La questione non riguarda solo l’influenzadiretta, ma una nuova forma di autorità esercitata attraverso il controllo delle tecnologie e delle infrastrutture che permeano ogni aspetto della nostra vita.