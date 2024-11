Inter-news.it - Inzaghi: «Turnover? Inter ha 23 titolari! Non guardo la classifica»

ha vinto la terza partita su quattro in questa Champions League con-Arsenal, grazie al pesantissimo gol su rigore realizzato da Calhanoglu al terzo minuto di recupero. Il tecnico gioisce suTV.TRE PUNTI D’ORO – Simonedopo il successo per 1-0 in-Arsenal: «Una grandissima vittoria di squadra, voluta e contro un grandissimo avversario. Ci siamo difesi tutti insieme, a parte le palle inattive la squadra si è difesa nel modo giusto senza soffrire più di tanto. I cambi? Io ho detto che ho ventitréperche lo penso veramente. In queste ultime partite non potevo cambiare tantissimo perché abbiamo avuto qualche problemino, però tutti possono giocare queste partite. Primo bilancio di Champions League? È assolutamente ottimo, abbiamo affrontato anche Manchester City e Arsenal.