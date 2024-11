Bergamonews.it - Il Vagues Saxophone Quartet in concerto a Torre Boldone per “I colori dell’aria”

. Aè tutto pronto per il nuovo appuntamento con “I”, il progetto concertistico ideato da Alessandro Bottelli per valorizzare, grazie a brani strumentali creati ad hoc da compositori italiani, il patrimonio artistico-culturale meno conosciuto del territorio bergamasco. Sabato 9 novembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di San Martino vescovo, in occasione delle annuali feste patronali, si esibirà il(Andrea Mocci sax soprano, Francesco Ronzio sax contralto, Mattia Quirico sax tenore, Salvatore Castellano sax baritono), una formazione di giovani e apprezzati professionisti già coronata da numerosi riconoscimenti e da presenze a rassegne e festival di rilievo.L’ensemble, che si caratterizza per una vivace e fattiva partecipazione alla creazione di nuove partiture, lavora spesso a stretto contatto con i compositori.