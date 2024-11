Lanazione.it - Il ‘Truffa-gate’ divide il Consiglio. Scontro sulla mozione di sfiducia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Ilmassarosese lascia pesanti strascichi a livello politico con netta contrapposizione fra maggioranza e opposizione. L’ultimocomunale, in cui è stata affrontata la vexata quaestio, si è concluso in malo modo. Con i partiti di minoranza che per protesta, hanno abbandonato l’aula dopo quattro ore di dibattito acceso, liti e offese. I partiti di minoranza chiedevano le dimissioni dell’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato, mentre la maggioranza ha fatto scudo attorno all’operato della giunta Barsotti. "Dopo quattro ore di discussione – è la nota del Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa – i partiti di minoranza non sono riusciti a dare una motivazione comprensibile della richiesta assurda a cui hanno sottoposto ildire un assessore che non ha nessuna competenza o responsabilità relativamente alla truffa di cui il comune è vittima.