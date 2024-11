Ilgiorno.it - Il “museo“ viaggiante della Mille Miglia. Al via le iscrizioni per la 43esima edizione

Al via leper la quarantatreesima, in programma dal 17 al 21 giugno prossimo. Si potrà presentare l’iscrizione entro le 16 del 16 gennaio, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell’elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 aprile. La particolarità10002025, che vede confermato per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara, sarà il percorso “a otto“ mutuato dalle epiche edizioni dell’anteguerra. Nella quarta giornata, all’altezza di Empoli, il tracciato in risalita incrocerà quello percorso durante la discesa e la gara arriverà a compiere per intero la traversata dell’Italia da Est a Ovest, collegando i due mari dalla sponda adriatica a quella tirrenica. Ilunico al mondo, come lo definì Enzo Ferrari, partirà martedì 17 giugno dalla pedana di viale Venezia a Brescia e vi farà ritorno il 21, regalando ai piloti il degno lieto fine di una cavalcata che quest’anno conterà circa 1900 chilometri.