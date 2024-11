Linkiesta.it - Il gran discorso di Joe Biden sull’eredità politica della sua presidenza

Pubblichiamo ildel presidente degli Stati Uniti Joeal Rose GardenCasa Bianca.Da oltre duecento anni, l’America porta avanti il piùde esperimento di autogoverno nella storia del mondo. E non è un’esagerazione. È un dato di fatto. Siamo il popolo. Il popolo vota e sceglie i propri leader e lo fa pacificamente. Viviamo in una democrazia. La volontà del popolo prevale sempre. Ieri ho parlato con il presidente eletto Trump per congratularmi con lui per la sua vittoria, e gli ho assicurato che metterò a disposizione la mia intera amministrazione per lavorare con il suo team e garantire una transizione pacifica e ordinata. È ciò che il popolo americano merita. Ieri ho anche parlato con la vice presidente Kamala Harris. È stata una partner e una servitrice pubblica. Ha condotto una campagna ispiratrice, e tutti hanno avuto modo di vedere ciò che io ho imparato a rispettare fin da subito: il suo carattere.