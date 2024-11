Ilgiorno.it - I reati da Codice Rosso. Sessantadue denunce. Allontanati dieci aguzzini

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Stalking, violenza di genere e maltrattamenti in famiglia. L’Arma è sempre attenta a reprimere questima anche a prevenirli mediante la sensibilizzazione attuata quest’anno con numerosi incontri nelle scuole, ma anche parlando alle persone fragili che possono diventare oggetto di persecuzione. Per questo motivo nei mesi scorsi sono stati organizzati e svolti sul territorio provinciale numerosi incontri di formazione e prevenzione nelle scuole e presso le comunità per incontrare le fasce più deboli come donne, anziani, bambini e persone fragili, per mantenere alta l’attenzione su tali, facendo crescere la fiducia nelle istituzioni e il convincimento a denunciare. Questi incontri continueranno anche per tutto novembre, visto che il 25 ricorrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.