Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 7 novembre: Europa League e Conference League

di, si giocanocon in campo Lazio, Roma e Fiorentina.Terminata la due giorni di Champions, anche l’è pronta a dare spettacolo con ben 17 partite in programma. Tra le grandi favorite per la vittoria finale dell’solo il Tottenham è riuscito finora a non deludere le aspettative. Tre vittorie in tre partite per gli Spurs, reduci pure da 2 importanti successi tra campionato eCup contro Manchester City e Aston Villa.Idi(LaPresse) – IlVeggente.it In questo turno però gli Spurs saranno ospiti del Galatasaray di Osimhen e Icardi, che ha sempre una marcia in più davanti al proprio pubblico: almeno un gol per squadra altamente probabile visto il potenziale offensivo a disposizione dei due allenatori.