Gasperini si gode i tre punti: "Abbiamo recuperato quelli lasciati per strada. La classifica è un rebus"

Stoccarda (Germania). “Vincere su questi campi è veramente difficile”. Gian Pieroapre così la conferenza stampa che segue la vittoria per 0-2 ottenuta dall’Atalanta sul campo dello Stoccarda, con una prestazione solida in una notte che consacra ancora una volta la dimensione europea raggiunta dai nerazzurri. “giocato sicuramente una buona partita,sofferto quando serviva,sempre cercato di creare”.E poi la mossa che in qualche modo ha spezzato l’equilibrio: “Ho messo De Ketelaere nel secondo tempo per vincerla e da un suo spunto è nato il gol, c’erano spazi anche nel secondo tempo e lisfruttati meno, la partita è stata sporca. Possiamo essere più ordinati nel finale, ma c’erano anche alcune novità in campo,un po’ sbandato ma mai pericolosamente”.