Danni per il maltempo primo conto salato a Imola | oltre 600mila euro

, 7 novembre 2024 – Dalla rimozione del fango sulle strade alla messa in sicurezza degli edifici comunali, passando per la consegna dei sacchi di sabbia alla popolazione e l’assistenza agli sfollati. C’è unbilancio degli effetti dell’alluvione del 18-19 settembre sulle casse del Municipio. La Giunta ha infatti approvato una serie di interventi, compiuti nelle scorse settimane, per un totale di625mila. E per i quali chiederà ora al Consiglio comunale il riconoscimento della spesa di somma urgenza. Si tratta in particolare di lavori, servizi e forniture legati agli “eventi eccezionali e imprevedibili” di ormai quasi due mesi fa e per i quali la Giunta attesta lo “stretto nesso di causalità con lo stato di emergenza”, come da perizia giustificativa allegata alla delibera presto all’esame dell’Aula di piazza Matteotti.