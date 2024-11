Lapresse.it - Cybersecurity, rapporto Clusit: “In 6 mesi attacchi aumentati del 23%”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Nei primi seidel 2024 glicyber censiti dagli esperti delsono cresciuti del 23% rispetto al semestre precedente. In media, si sono verificati nel mondo 9importanti al giorno; in Italia il 7,6% degli incidenti. E’ quanto contenuto nel report, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica. La sanità è il settore più colpito a livello globale. In Italia bersagliato il manifatturiero, ma glialla sanità crescono dell’83% rispetto al primo semestre 2023.“Analizzando i dati dell’ultimo quinquennio, dal punto di vista quantitativo, la situazione è nettamente peggiorata, mostrando una tendenza pressoché costante, tanto che la media mensile di incidenti gravi a livello globale è passata dai 139 del 2019 ai 232 del 2023, fino ai 273 del primo semestre 2024: in pratica, in 5 anni a livello globale siamo passati dal rilevare 4,5 eventi al giorno a classificarne mediamente 9“, si legge nel report di