Gamberorosso.it - Cucina e propaganda: ecco come i ricettari hanno aiutato le suffragette a lottare per il voto

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

«Dateci ile cucineremo il meglio per una visione ampia».lo, l’ingegnoso espediente delle sufragette per rassicurare gli uomini e convincerli di essere meritevoli di decidere per le sorti del proprio paese. Tanto quanto loro. In fondo, insarebbero rimaste comunque, i mariti non avevano di che preoccuparsi. Tutto questo, le donne cheispirato un movimento intero e grazie alle quali, oggi, possiamo esprimere la nostra opinione, loscritto nei.Il primoo delleD’accordo, loprima di tutto urlato.manifestato, lottato, camminato sotto la pioggia torrenziale da Hyde Park Corner all’assemblea di Exeter Hall nella celebre Mud March, la marcia del fango del 1907. Emily Davison ha perso la vita gettandosi di fronte al cavallo di re Giorgio V durante il Derby del 1913 passato alla storia.