Spettacoloitaliano.it - Come finisce Per Amare Carmen, finale spiegazione del film

Leggi l'articolo completo su Spettacoloitaliano.it

Per, trama e“Per” è undiretto da Vicente Aranda, tratto dalla novella di Prosper Mérimée. Ambientato in Spagna nel 1830, ilè interpretato da Paz Vega nei panni die Leonardo Sbaraglia nei panni di José, con un cast di supporto che include Antonio Dechent, Joan Crosas e Jay Benedict. È un’avvincente storia d’amore e ossessione, che mette in evidenza il potere distruttivo della passione incontrollata.Per. A seguire, la trama, ile ladel.Pertrama completaLa storia segue José, un giovane soldato di umili origini, che si innamora profondamente di, una donna passionale e dallo spirito libero. La loro relazione intensa e tumultuosa è segnata da passione, gelosia e tradimento.