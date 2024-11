Sport.quotidiano.net - Calcio In Promozione finale rocambolesco nel derby. San Marco, pari amaro per il diesse Panizzi: "Pensavo di aver vinto»

Una vittoria sfumata negli ultimi secondi. Non può essere soddisfatta la SanAvenza per l’esito delcon la Pontremolese. "Stavo alzandomi dalla tribuna per festeggiare la vittoria – ha commentato a freddo il ds Gabriele(nella foto) – e invece c’è stato questo episodio nei secondi finali con il rigore procurato da Benedini che voleva toccare la palla di petto e invece se l’è vista carambolare sulla mano. Dispiace perché ormai ai tre punti ci avevamo fatto la bocca. Se poi devo analizzare la partita è innegabile che entrambe le squadre abbiano creato poco e che ilci potesse stare. Nel momento in cui eravamo riusciti a sbloccarla, però, potevamo e dovevamo riuscire a portarla sino in fondo anche perché nell’ultimo quarto d’ora abbiamo giocato in superiorità numerica".