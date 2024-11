Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande vuole rallentare con la musica per dedicarsi alla recitazione

I fan della popstar dvoce cristallina e dall’iconica coda di cavallo non saranno contenti delle sue affermazioni, masembra decisa: metterà da parte, almeno per un po’, la sua carrierale, per. Lo ha dichiarato lei stessa, in un intervento al podcast di Bowen Yang e Matt Rogert, Las Culturistas. «Sto per dire qualcosa di spaventoso per i miei fan», ha messo le mani avanti, «Farò sempree continuerò a esibirmi. Farò sempre pop, lo prometto. Non credo, però, che continuerò a farlovelocità con cui l’ho fatto nell’ultimo decennio. Non è la visione che ho per i miei prossimi dieci anni.».Nessun blocco o rinnegamento del passato, dunque, ma il forte desiderio di mettersi in gioco e tornare dietro la macchina da presa e in teatro: «Amo la, il teatro e il.