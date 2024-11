Gaeta.it - Amici 24: le nuove sfide e le novità musicali della sesta puntata

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione del pubblico di Canale 5 è focalizzata sulladi24, il talent show condotto da Maria De Filippi. I telespettatori attendono trepidanti per scoprire chi conquisterà la vetta delle classifiche dopo ogni esibizione e quali sorpresesi preparano. Ledegli allievi sono iniziate e già si cominciano a delineare le personalità e talenti dei partecipanti. L’appuntamento è fissato per domenica 3 novembre alle ore 14.00, mentre gli appassionati iniziano a ricevere anticipazioni sulle esibizioni grazie ai updates dal web.Ospiti e giudici in studioLadi domenica si preannuncia ricca di ospiti e con performance attese. La cantante Giordana Angi presenterà il suo nuovo singolo “Piano Piano”, mentre Cristiano Malgioglio tornerà sul palco con il brano “Rosa tormento”.