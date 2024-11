Cityrumors.it - A cosa ha diritto l’ex moglie che va via di casa: la legge prevede questo

In caso di separazione, molti si chiedonoaccade per quanto riguarda l’abitazione familiare: quando si può rivendicare ildi abitazione.Fra i dubbi più comuni in caso di separazione rientra quello relativo aldi abitazione per, soprattutto se quest’ultima decide di abbandonare laconiugale che risulta essere di proprietà dell’altro coniuge.Ahache va via di: la(Cityrumors.it)In realtà, per quanto riguarda ildi abitazione quando si parla di separazione di una coppia, bisogna analizzare il caso in sé, poiché potrebbero nascere diverse situazioni per cui lasoluzioni differenti. La domanda, dunque, è quando l’appartamento spetta allao al marito in seguito alla separazione e quali sono i principi da dover seguire?di abitazione,accade in caso di separazione: i dettagliPer capireaccade in caso di separazione aldi abitazione, è necessario intanto fare una differenza tra separazione e divorzio.