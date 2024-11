4 Nazioni di Hockey su Ghiaccio l’Italia vince con la Slovenia | 2-0 all’esordio

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Si apre con un successo il Tamás Sárközy Memorial Tournament del, che a Budapest supera per 2 a 0 la. Una prova connte per gli Azzurri, che tirano in porta 44 volte contro le 17 avversarie e dominano il secondo e terzo tempo, andando a segno con Zanatta e nel finale con Cuglietta, entrambi al primo goal con la maglia della Nazionale. Shutout tra i pali per Damian Clara. Domani, alle ore 18:45, la sfida ai padroni di casa dell’Ungheria, che in serata affronteranno la Polonia.La cronaca. Coach Jalonen schiera tra i pali Damian Clara e tiene a riposo Casetti, Rigoni, Zanetti e Ierullo.Il primo tempo scorre su buoni ritmi e con poche interruzioni. La prima occasione, dopo pochi secondi, è per Torok, che da posizione centrale fa il filo alla traversa. Poco dopo gli Azzurri lavorano bene in inferiorità numerica, senza concedere nemmeno un tiro agli avversari.