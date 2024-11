Calciomercato.it - Vedi Gasperini e poi esplodi: l’affare Retegui è anche il ‘rimpianto’ Juve

Il centravanti della Nazionale è l’attuale capocannoniere di Serie A, con 11 gol in altrettante partite. L’Atalanta lo ha pagato 30 milioni “Napoli e poi muori”. Parafrasando la celebre frase di Goethe, “, poi”. È accaduto a tanti tra Genoa e soprattutto Atalanta. L’ultimo ‘caso’, ma sicuramente non l’ultimissimo è rappresentato da Mateo. Il bomber italo-argentino aveva fatto benino col ‘Grifone’, in quella che è stata la sua prima squadra europea e di Serie A: nove gol in tutto, con qualche problema fisico che gli ha negato la possibilità di un percorso più continuo.e il(LaPresse) – calciomercato.itNessuno si aspettava un exploit di tale portata in quel di Bergamo,se chi passa nelle mani dispesso e volentieri si trasforma.