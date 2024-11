Sport.quotidiano.net - Una sfida nella... sfida. Vinicius contro Leao. Un lampo del brasiliano. Rafa da protagonista

Delusi. Ancora di più, avvelenati. Real Madrid-Milan è stata anche la(senza storia, a dire il vero) tra Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior eel Alexandre da Conceição Leão. Un vincente nato, ma Pallone d’Oro mancato e un moderno Godot, che Fonseca ha bacchettato più volte indirizzandolo in panchina. Due caratteri non semplici. Il, che si fece già notare da ragazzino mimando le lacrime dei tifosi del Botafogo. Il portoghese, con quelle esultanze polemiche verso il suo pubblico borbottante. Alla fine la vince. Il suo piede c’è in tutte e tre le reti del Milan, e una superiore incisività premia la gestione “a schiaffoni” del tecnico di Maputo, Monzambico. È un confronto talmente mediatico che si avvia ben prima, nelle parole di opinionisti e addetti ai lavori.