Trump rieletto presidente: "Da America mandato forte, abbiamo il controllo del Senato"

WEST PALM BEACH – Donald(foto) è statodegli Stati Uniti battendo la sfidante democratica Kamala Harris. “L’ci ha dato unpotente e senza precedenti.ripreso ildel. È una bella cosa”, ha detto il tycoon rivolgendosi ai suoi sostenitori dalla Florida, ringraziando per la vittoria alle elezioni presidenziali a risultato delineato ma prima della conferma ufficiale. “Questo è stato un movimento come nessuno ha mai visto prima, e francamente, questo è stato, credo, il più grande movimento politico di tutti i tempi che ci sia mai stato in questo Paese, e forse anche oltre”, ha aggiunto ‘The Donald’. L'articolo: “Daildel” L'Opinionista.