This Is Me le parole di Silvia Toffanin e tutti i volti di Amici ospiti

Is Me è lo speciale di Mediaset per celebrare i vent’anni didi Maria De Filippi. Tre serate evento, realizzate da Fascino e fortemente volute da Pier Silvio Berlusconi che alla conduzione ha messo la sua amata(a cui farà una sorpresa durante il terzo speciale). “Is Me è la mia prima volta in prime time su Canale 5” – ha raccontatofra le pagine del settimanale Chi – “è una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi”.Is Me,: “è una factory straordinaria” “Da oltre vent’anni,è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano, una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita.