Telecronisti Paolini-Zheng Wta Finals 2024 | chi commenta su Sky e Supertennis

Il programma e isu Sky di, terzo match della fase a gironi delle Wtadi Riyadh. Sfida da dentro o fuori per Jasmine, che in caso di vittoria raggiungerebbe una storica semifinale mentre in caso di sconfitta chiuderebbe il girone al terzo posto e sarebbe eliminata. Chiamata ad un’altra impresa la tennista azzurra, che dopo aver sconfitto contro pronostico Elena Rybakina proverà a ripetersi contro la cinese, la quale vanta un bilancio di 29 vittorie e 5 sconfitte nel post-Wimbledon.conduce inoltre 3-0 nei precedenti. Il match sarà trasmesso dalle ore 13:30 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su(64 del digitale terrestre). Are la sfida delle Wtasaranno Elena Pero e Laura Golarsa su Sky, mentre sula telecronaca è affidata a Lorenzo Fares.